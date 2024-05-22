Один из лучших бомбардиров УПЛ может перейти в Карпаты
Львовяне заинтересовались Александром Филипповым из «Днепра-1»
Львовские «Карпаты» заинтересовались украинским нападающим «Днепра-1» Александром Филипповым, сообщает издание Sportarena.
По информации источника, лидеры Первой лиги работают над усилением состава под выступления в Украинской Премьер-лиге, в частности это означает поиск нового центрфорварда.
В этом сезоне УПЛ Александр Филиппов провел 22 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По голам он входит в топ-5 лучших игроков лиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего футболиста в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами истекает после завершения сезона.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» интересуются целой группой футболистов «Днепра-1».
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