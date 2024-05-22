Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джереми ФРИМПОНГ: «Мы ожидаем тяжелую игру»
Лига Европы
22 мая 2024, 14:38 |
31
0

Джереми ФРИМПОНГ: «Мы ожидаем тяжелую игру»

Защитник «Байера» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»

22 мая 2024, 14:38 |
31
0
Джереми ФРИМПОНГ: «Мы ожидаем тяжелую игру»
УЕФА. Джереми Фримпонг

Защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:

«У «Аталанты» очень сильная команда, и мы можем ожидать очень тяжелой игры. Но мы хорошо подготовлены и хотим выиграть титул на этом великолепном стадионе.

Этот финал – это мечта, которая осуществилась для меня. Ты играешь в футбол, чтобы иметь возможность переживать такие дни. Теперь от нас зависит, сможем ли мы победить».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Гранит ДЖАКА: «Мы пьем кровь каждое утро»
Хаби АЛОНСО: «Наша вера в себя ведет нас вперед»
Джонатан ТА: «Для нас финалы это относительно новый опыт»
Джереми Фримпонг Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Футбол | 22 мая 2024, 14:15 0
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards

22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards

Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 22:31 2
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри

Экс-чемпион WBC хотел бы провести четвертый бой с Тайсоном

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
Хоккей | 22.05.2024, 00:03
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 19:05
«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри
«Это просто позор». Легендарный аналитик высказался о бое Усик – Фьюри
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Футбол | 22.05.2024, 07:32
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
21.05.2024, 07:01 3
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 215
Футбол
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 16
Бокс
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 19
Бокс
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
20.05.2024, 18:10 15
Футбол
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
21.05.2024, 07:30 12
Футбол
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
20.05.2024, 20:59 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем