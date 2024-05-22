Джереми ФРИМПОНГ: «Мы ожидаем тяжелую игру»
Защитник «Байера» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»
Защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:
«У «Аталанты» очень сильная команда, и мы можем ожидать очень тяжелой игры. Но мы хорошо подготовлены и хотим выиграть титул на этом великолепном стадионе.
Этот финал – это мечта, которая осуществилась для меня. Ты играешь в футбол, чтобы иметь возможность переживать такие дни. Теперь от нас зависит, сможем ли мы победить».
Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.
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