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  4. Гранит ДЖАКА: «Мы пьем кровь каждое утро»
Лига Европы
22 мая 2024, 14:16 |
275
0

Гранит ДЖАКА: «Мы пьем кровь каждое утро»

Полузащитник «Байера» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»

22 мая 2024, 14:16 |
275
0
Гранит ДЖАКА: «Мы пьем кровь каждое утро»
УЕФА. Гранит Джака

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:

«Я действительно думаю, что нам есть что терять, абсолютно. Вы выходите в финал, чтобы его выиграть. Нашей первоочередной целью было выиграть Бундеслигу, а вторичной – выиграть этот турнир. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться в Германию с трофеем.

Это мой второй финал Лиги Европы, это правда. В первом я проиграл, но в жизни всегда есть второй шанс. И если у тебя есть второй шанс, ты стараешься и выкладываешься на полную. Я не верю, что в финале есть аутсайдеры. Они победили «Ливерпуль», они победили «Марсель»... «Аталанта» – хорошая команда и она заслуживает того, чтобы быть в финале.

Почему мы так спокойны перед финалом? Мы пьем кровь каждое утро».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер Гранит Джака
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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