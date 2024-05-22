Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards

Четырехсерийная лента Football Must Go On («Футбол должен продолжаться») от компании Paramount+, рассказывающая о выступлениях «Шахтера» в Лиге чемпионов во время полномасштабной войны в Украине, одержала победу в номинации «Документальный сериал».

Фильм о «Шахтере» опередил других четырех номинантов: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

- Радуюсь и грущу одновременно по этому поводу. Радуюсь, потому что это наша победа, где мы конкурировали с такими грандами, как Formula 1: Drive to Survive, Quarterback. Так что поздравляю всех наших поклонников и болельщиков с этой победой! Благодарен компании CBS, Петеру Радовичу, Алексу Гейлу и Владимиру Муле и всей творческой команде, которая работала над сериалом. Скучаю, потому что это фильм об ужасных днях войны, о боли, слезах, страданиях. Но в любом случае это - победа. Наша, победа всей Украины. Потому что мир должен знать о войне, и мы будем использовать каждую возможность, чтобы получить мировую поддержку в борьбе против агрессора. И я считаю, что каждый из нас должен стремиться побеждать в том, что мы делаем, и благодаря таким небольшим успехам придет желанная большая победа. Я в это верю. Football Must Go On! Слава Украине!

Украинские зрители могут посмотреть сериал «Футбол должен продолжаться» на сервисе MEGOGO.