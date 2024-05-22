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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть небольшая задолженность»
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 14:08 |
150
0

Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть небольшая задолженность»

Защитник «Ворсклы» рассказал о финансовом положении клуба

22 мая 2024, 14:08 |
150
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть небольшая задолженность»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о финансовом положении клуба.

– Как сейчас дела с финансированием «Ворсклы», нет ли долгов?

– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога. Да, немного задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.

– Я чего спрашиваю: владелец «Ворсклы» Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?

– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в «Ворскле» стабильное.

Ранее Владимир Чеснаков объявил о завершении карьеры.

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Владимир Чеснаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Константин Жеваго финансы долги зарплаты
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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