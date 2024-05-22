Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть небольшая задолженность»
Защитник «Ворсклы» рассказал о финансовом положении клуба
Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о финансовом положении клуба.
– Как сейчас дела с финансированием «Ворсклы», нет ли долгов?
– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога. Да, немного задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.
– Я чего спрашиваю: владелец «Ворсклы» Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?
– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в «Ворскле» стабильное.
Ранее Владимир Чеснаков объявил о завершении карьеры.
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