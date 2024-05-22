Чемпионат Европы22 мая 2024, 13:40 | Обновлено 22 мая 2024, 13:46
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И Макгрегор с ними. Шотландия назвала расширенный состав на Евро-2024
Британцы готовятся к континентальному турниру
22 мая 2024, 13:40 | Обновлено 22 мая 2024, 13:46
221
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с расширенной заявкой команды для участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.
В предварительную заявку шотландцев вошли фамилии 27 игроков, включая четырех голкиперов.
- Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли.
- Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни.
- Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей.
- Нападающие: Че Адамс, Бен Доак, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд.
Напомним, сборная Шотландии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в группе A с командами Германии, Венгрии и Швейцарии.
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