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  4. И Макгрегор с ними. Шотландия назвала расширенный состав на Евро-2024
Чемпионат Европы
22 мая 2024, 13:40 | Обновлено 22 мая 2024, 13:46
221
0

И Макгрегор с ними. Шотландия назвала расширенный состав на Евро-2024

Британцы готовятся к континентальному турниру

22 мая 2024, 13:40 | Обновлено 22 мая 2024, 13:46
221
0
И Макгрегор с ними. Шотландия назвала расширенный состав на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с расширенной заявкой команды для участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

В предварительную заявку шотландцев вошли фамилии 27 игроков, включая четырех голкиперов.

  • Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли.
  • Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни.
  • Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей.
  • Нападающие: Че Адамс, Бен Доак, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд.

Напомним, сборная Шотландии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в группе A с командами Германии, Венгрии и Швейцарии.

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Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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