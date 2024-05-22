И Макгрегор с ними. Шотландия назвала расширенный состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с расширенной заявкой команды для участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

В предварительную заявку шотландцев вошли фамилии 27 игроков, включая четырех голкиперов.

Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли.

Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли. Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни.

Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни. Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей.

Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей. Нападающие: Че Адамс, Бен Доак, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд.

Напомним, сборная Шотландии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в группе A с командами Германии, Венгрии и Швейцарии.