19-летний полузащитник Руслан Червяков, который в настоящий момент играет в рф за клуб «торпедо» москва, получил российский паспорт.

Президент московского клуба Александр Волнушкин рассказал, что Червяков к началу нового сезона должен получить и российское спортивное гражданство.

«Он получил паспорт рф, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры чётко прописаны по части срока», – цитируют Волнушкина россСМИ.

Червяков, будучи уроженцем Днепра и выступая в свое время за молодежные команды «Днепра», «Шахтера» и «Ингульца», после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину выехал за границу. В 2022–2023 годах он играл за молодежную команду португальского клуба «Жил Висенте».

Летом 2023 года игрок перебрал в рф, где подписал контракт с «торпедо».