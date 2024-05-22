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Лига Европы
22 мая 2024, 12:40 | Обновлено 22 мая 2024, 12:41
57
0

Джонатан ТА: «Для нас финалы это относительно новый опыт»

Защитник «Байера» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»

22 мая 2024, 12:40 | Обновлено 22 мая 2024, 12:41
57
0
Джонатан ТА: «Для нас финалы это относительно новый опыт»
УЕФА. Джонатан Та

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:

«Для нас это относительно новый опыт, поэтому мы не можем дождаться, когда прозвучит стартовый свисток.

Мы все очень хорошо помним предыдущие встречи с «Аталантой». Оба матча были очень напряженными. С тех пор мы выросли как команда, и мы достигли огромных успехов, я в этом уверен.

Не так трудно отложить чемпионат и Кубок Германии в сторону ради этой игры. Если тебе удается сыграть в таком финале, как этот, то это очень большая вещь. В какой-то момент летом на пляже мы поймем, что произошло. Но сейчас мы все еще в настоящем и можем сделать сезон еще более особенным, чем он есть сейчас. То хорошее, что мы уже сделали, дает нам энергию для этой игры.

Я наслаждаюсь сезоном на полную. Такие игры, как эта, вы получаете не так часто. Стать чемпионами, а затем иметь два финала в течение следующих нескольких дней – это здорово».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер Джонатан Та
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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