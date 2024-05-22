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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 12:30 |
256
1

Колос к новому сезону будет готовиться в Украине

Ковалевцы будут отдыхать до 17 июня

22 мая 2024, 12:30 |
256
1
Колос к новому сезону будет готовиться в Украине
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, ковалевские футболисты после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 25 мая, уйдут в отпуск, который завершится 17 июня.

По имеющейся информации, все этапы подготовки к новому сезону подопечные Александра Поздеева проведут в Украине.

Несмотря на неудачное выступление в текущем чемпионате УПЛ, кадровые изменения в ковалевской команде будут незначительны.

Ранее мы сообщали, что с «Зарей» «Колосу» не помогут два опытных игрока.

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Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
времена такие, что из-за бугра могут вернуться далеко не все
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