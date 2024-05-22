Украина. Премьер лига22 мая 2024, 12:30 |
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Колос к новому сезону будет готовиться в Украине
Ковалевцы будут отдыхать до 17 июня
22 мая 2024, 12:30 |
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Как стало известно Sport.ua, ковалевские футболисты после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 25 мая, уйдут в отпуск, который завершится 17 июня.
По имеющейся информации, все этапы подготовки к новому сезону подопечные Александра Поздеева проведут в Украине.
Несмотря на неудачное выступление в текущем чемпионате УПЛ, кадровые изменения в ковалевской команде будут незначительны.
Ранее мы сообщали, что с «Зарей» «Колосу» не помогут два опытных игрока.
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