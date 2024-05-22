Колос к новому сезону будет готовиться в Украине

Как стало известно Sport.ua, ковалевские футболисты после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 25 мая, уйдут в отпуск, который завершится 17 июня.

По имеющейся информации, все этапы подготовки к новому сезону подопечные Александра Поздеева проведут в Украине.

Несмотря на неудачное выступление в текущем чемпионате УПЛ, кадровые изменения в ковалевской команде будут незначительны.

Ранее мы сообщали, что с «Зарей» «Колосу» не помогут два опытных игрока.