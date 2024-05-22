Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»
Защитник «Ворсклы» подтвердил слухи
Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков подтвердил слухи о завершении карьеры после сезона 2023/24.
– Да, это правда. Я завершаю карьеру и буду работать в «Ворскле».
– На какой должности?
– Пока еще конкретики нет. Скорее всего, я буду работать в тренерском штабе Сергея Николаевича Долганского.
– Как Вы приняли решение завершить карьеру игрока?
– У меня были хронические травмы, после которых с каждым разом все труднее восстанавливаться. Поэтому я принял такое решение.
– Кому передаете капитанскую повязку Ворсклы?
– Конечно, Игорю Пердуте, кому же еще.
– Вы с нового сезона переходите на работу в тренерском штабе «Ворсклы» или уже со следующего матча против ЛНЗ?
– У меня действующий контракт игрока до лета. Думаю, уже после отпуска приступлю к новой работе.
Владимир Чеснаков провел всю карьеру в «Ворскле». На его счету 416 матчей за полтавчан, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
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