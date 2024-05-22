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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 12:25 |
581
1

Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»

Защитник «Ворсклы» подтвердил слухи

22 мая 2024, 12:25 |
581
1
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков подтвердил слухи о завершении карьеры после сезона 2023/24.

– Да, это правда. Я завершаю карьеру и буду работать в «Ворскле».

– На какой должности?

– Пока еще конкретики нет. Скорее всего, я буду работать в тренерском штабе Сергея Николаевича Долганского.

– Как Вы приняли решение завершить карьеру игрока?

– У меня были хронические травмы, после которых с каждым разом все труднее восстанавливаться. Поэтому я принял такое решение.

– Кому передаете капитанскую повязку Ворсклы?

– Конечно, Игорю Пердуте, кому же еще.

– Вы с нового сезона переходите на работу в тренерском штабе «Ворсклы» или уже со следующего матча против ЛНЗ?

– У меня действующий контракт игрока до лета. Думаю, уже после отпуска приступлю к новой работе.

Владимир Чеснаков провел всю карьеру в «Ворскле». На его счету 416 матчей за полтавчан, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

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Владимир Чеснаков чемпионат Украины по футболу завершение карьеры Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Игорь Пердута Сергей Долганский
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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etorfine
Хороший був гравець, шкода що не чеснаков))
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