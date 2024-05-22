Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальне отбора украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№213 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №5 после матча Селехметьева – Снигур. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Мариной Стакушич (№184 WTA) или Антонией Ружич (№214 WTA).

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