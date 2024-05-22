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Ролан Гаррос
22 мая 2024, 11:51 | Обновлено 22 мая 2024, 11:57
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0

Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Ролан Гаррос

22 мая 2024, 11:51 | Обновлено 22 мая 2024, 11:57
120
0
Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

22 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальне отбора украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№213 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №5 после матча Селехметьева – Снигур. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Мариной Стакушич (№184 WTA) или Антонией Ружич (№214 WTA).

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024 Ю Сяоди
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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