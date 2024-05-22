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  4. Дарья Снигур – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 мая 2024, 10:54 |
292
0

Дарья Снигур – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

22 мая 2024, 10:54 |
292
0
Дарья Снигур – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

22 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Во втором раунде отбора украинка сразится с Оксаной Селехметьевой (№514 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после поединка Данилович – Бирелл. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Кэти Волынец (№109 WTA) или Мириам Булгару (№204 WTA).

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Оксана Селехметьева смотреть онлайн Дарья Снигур Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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