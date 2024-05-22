Дарья Снигур – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Во втором раунде отбора украинка сразится с Оксаной Селехметьевой (№514 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после поединка Данилович – Бирелл. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Кэти Волынец (№109 WTA) или Мириам Булгару (№204 WTA).

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