Дарья Снигур – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос
22 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
Во втором раунде отбора украинка сразится с Оксаной Селехметьевой (№514 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после поединка Данилович – Бирелл. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В финальном раунде победительница матча сыграет с Кэти Волынец (№109 WTA) или Мириам Булгару (№204 WTA).
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