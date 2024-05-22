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Лига Европы
22 мая 2024, 11:57 | Обновлено 22 мая 2024, 12:02
94
0

Берат ДЖИМСИТИ: «Мы не можем победить Байер только защитой»

Защитник «Аталанты» поделился ожиданиями от матча против «Байера»

22 мая 2024, 11:57 | Обновлено 22 мая 2024, 12:02
94
0
Берат ДЖИМСИТИ: «Мы не можем победить Байер только защитой»
УЕФА. Берат Джимсити

Защитник итальянской «Аталанты» Берат Джимсити поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против леверкузенского «Байера»:

«Чтобы остановить «Байер», нам нужна вся команда, а не только оборона. Это наша философия: мы атакуем вдесятером и защищаемся вдесятером. Это будет чрезвычайно важно завтра. Мы должны играть, как единое целое.

Приехав сюда на стадион, мы еще больше поняли важность этой игры. Видеть повсюду журналистов, атмосферу, все. Мы играли каждые три дня в течение некоторого времени, поэтому у нас не было много времени, чтобы осознать, чего мы достигли, но теперь это понятно. Я не думаю, что есть фавориты. Будем играть в свою игру и посмотрим, что получится.

Много игроков присоединилось, много ушло за последние годы, но «Аталанта» всегда продолжала совершенствоваться. Тренер упорно работал над усовершенствованием всех своих игроков, а опыт, который мы получили в Европе, также помог нам расти, в том числе и с точки зрения уверенности».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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