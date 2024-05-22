Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы знаем, что Байер является отличной командой»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против леверкузенского «Байера»:

«Мы считаем, что подготовили все, что должны были подготовить, поэтому мы очень ждем матч, и мы должны найти правильный уровень спокойствия, чтобы провести следующие 24 часа, зная, что мы сделали все, что должны были сделать.

Скамакка значительно улучшил свою игру за последние месяцы, не только в плане голов, но и в плане выступлений. Нам, безусловно, не хватало его в финале Кубка Италии против «Ювентуса». Я рад, что завтра у нас будут доступны все наши нападающие.

Я думаю, что мы находимся в лучшем состоянии в психологическом и физическом смысле. Я очень расстроен отсутствием Де Рона, в первую очередь потому, что он заслуживал сыграть в этой игре, а затем потому, что он является ключевым игроком для нас. Но я думаю, что в остальном мы находимся в очень хорошем состоянии.

Мы осознаем, что нам противостоит великая команда. Мы знаем, что они непобедимы, и мы знаем, что они провели великолепный сезон. Наше путешествие, однако, также было очень хорошим, поскольку мы победили очень сильные команды, чтобы достичь финала, и мы также верим в себя.

Де Рон был для нас примером для подражания как капитан. Я бы предпочел видеть его на поле, но, очевидно, я счастлив, что он здесь, чтобы передать свою энергию остальной команде.

«Байер» – настоящая команда, чрезвычайно организованная. Они универсальны, умеют хорошо защищаться и отбирать мяч. Результаты, которых они достигли в этом сезоне, не являются случайностью. Безусловно, в финале могут иметь значение мелкие детали. Мы должны уважать их и стараться быстро адаптироваться к соперникам, с которыми мы встречаемся.

Я думаю, что итальянская лига значительно улучшилась за последние годы. Наши команды доходят до финалов, мы улучшили свою позицию в рейтинге УЕФА. Что касается нас, то я думаю, что такие игры, как эта, могут только помочь нам совершенствоваться».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.