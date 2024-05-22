Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас
Владислав Ванат остается лидером, имея 14 голов и 10 ассистов
После матчей 29-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 14 голов и 10 ассистов (24 результативных действия).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, имеющий 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).
У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы – 8 голов и 8 ассистов (16 очков), он занимает третье место в списке лучших.
Андрей Ярмоленко из «Динамо» в уик-энд сумел подняться на 6-ю позицию.
Александр Филиппов из Днепра-1 вернулся в топ-10 (9 голов + 3 ассиста).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 14+10=24
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17
- 3. Илья Квасница (Рух): 8+8=16
- 4. Назар Волошин (Динамо): 7+8=15
- 5. Эдуардо Герреро (Заря): 9+5=14
- 6. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13
- 7. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+5=13
- 7. Андрей Штогрин (Черноморец): 8+5=13
- 9. Александр Зубков (Шахтер): 5+8 = 13
- 10. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
- 10. Александр Филиппов (Днепр-1): 9+3=12
- 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6 = 12
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (14 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).
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