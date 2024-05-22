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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 05:43 | Обновлено 22 мая 2024, 05:52
593
0

Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас

Владислав Ванат остается лидером, имея 14 голов и 10 ассистов

22 мая 2024, 05:43 | Обновлено 22 мая 2024, 05:52
593
0
Ярмоленко и Филиппов поднялись выше в рейтинге УПЛ по системе гол плюс пас
dynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

После матчей 29-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 14 голов и 10 ассистов (24 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, имеющий 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы – 8 голов и 8 ассистов (16 очков), он занимает третье место в списке лучших.

Андрей Ярмоленко из «Динамо» в уик-энд сумел подняться на 6-ю позицию.

Александр Филиппов из Днепра-1 вернулся в топ-10 (9 голов + 3 ассиста).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 14+10=24
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17
  • 3. Илья Квасница (Рух): 8+8=16
  • 4. Назар Волошин (Динамо): 7+8=15
  • 5. Эдуардо Герреро (Заря): 9+5=14
  • 6. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13
  • 7. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+5=13
  • 7. Андрей Штогрин (Черноморец): 8+5=13
  • 9. Александр Зубков (Шахтер): 5+8 = 13
  • 10. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
  • 10. Александр Филиппов (Днепр-1): 9+3=12
  • 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6 = 12

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (14 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Зубков Алексей Гуцуляк Даниил Сикан Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро Александр Филиппов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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