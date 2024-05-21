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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 11:27 | Обновлено 21 мая 2024, 11:41
1546
2

Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук

Коуч одесского Черноморца может стать наставником черкасского ЛНЗ

21 мая 2024, 11:27 | Обновлено 21 мая 2024, 11:41
1546
2
Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук летом может покинуть команду из Одессы и стать наставником черкасского ЛНЗ.

Журналисты ТаТоТаке рассказали подробности: «Инсайд. Роман Григорчук может стать будущим тренером ЛНЗ. Это мощно, потому что команда уверенно идет на 7-м месте. Для дебюта в УПЛ – это суперрезультат.

Олег Дулуб и его тренерский штаб могут менять рисунок игры по ходу матчей. Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба истекает контракт, и у ЛНЗ есть план Б.

У ЛНЗ есть свой шорт-лист кандидатов, и там на первых ступенях иностранцы. Команда очень интернациональна, и есть исполнители для такого футбола.

Но если будет решение не продолжать отношения с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук – номер 1 в этом списке среди украинских специалистов».

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса отставка назначение тренера Олег Дулуб ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Алекс 122
Ганьба цьому чорноморцю і сраному тренеру.з рухом м'яч самі перед воротами віддавали на гол і деж розслідування ?А з шахтарем в одному басі їздили з 1 по 5 травня
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+1
serhiy
ЛНЗ на сьомому місці і вроді все нормально в них йде. Навіщо шукати в сраці меду і міняти коней на переправі.
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0
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