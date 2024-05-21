Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук летом может покинуть команду из Одессы и стать наставником черкасского ЛНЗ.

Журналисты ТаТоТаке рассказали подробности: «Инсайд. Роман Григорчук может стать будущим тренером ЛНЗ. Это мощно, потому что команда уверенно идет на 7-м месте. Для дебюта в УПЛ – это суперрезультат.

Олег Дулуб и его тренерский штаб могут менять рисунок игры по ходу матчей. Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба истекает контракт, и у ЛНЗ есть план Б.

У ЛНЗ есть свой шорт-лист кандидатов, и там на первых ступенях иностранцы. Команда очень интернациональна, и есть исполнители для такого футбола.

Но если будет решение не продолжать отношения с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук – номер 1 в этом списке среди украинских специалистов».