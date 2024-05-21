Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук
Коуч одесского Черноморца может стать наставником черкасского ЛНЗ
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук летом может покинуть команду из Одессы и стать наставником черкасского ЛНЗ.
Журналисты ТаТоТаке рассказали подробности: «Инсайд. Роман Григорчук может стать будущим тренером ЛНЗ. Это мощно, потому что команда уверенно идет на 7-м месте. Для дебюта в УПЛ – это суперрезультат.
Олег Дулуб и его тренерский штаб могут менять рисунок игры по ходу матчей. Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба истекает контракт, и у ЛНЗ есть план Б.
У ЛНЗ есть свой шорт-лист кандидатов, и там на первых ступенях иностранцы. Команда очень интернациональна, и есть исполнители для такого футбола.
Но если будет решение не продолжать отношения с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук – номер 1 в этом списке среди украинских специалистов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» считает, что украинец не виноват в пропущенных голах
Экс-чемпион мира – о будущем Александра Усика