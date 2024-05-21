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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 01:27 | Обновлено 21 мая 2024, 01:32
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0

ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область

Горняки в сезоне 2023/24 сделали дубль, положив в Кубок золотые медали УПЛ

21 мая 2024, 01:27 | Обновлено 21 мая 2024, 01:32
111
0
ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область.

Горняки в сезоне 2023/24 сделали дубль, положив в Кубок золотые медали УПЛ.

В финале Кубка Украины команда Марино Пушича выиграла у полтавской Ворсклы (2:1).

В сезоне УПЛ горняки в гонке за трофей опередили киевское Динамо и криворожский Кривбасс.

Пресс-служба Шахтера для рассказа о событии использовала стихи Владимира Сосюры.

ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу фото стихи
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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