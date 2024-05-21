Донецкий Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область.

Горняки в сезоне 2023/24 сделали дубль, положив в Кубок золотые медали УПЛ.

В финале Кубка Украины команда Марино Пушича выиграла у полтавской Ворсклы (2:1).

В сезоне УПЛ горняки в гонке за трофей опередили киевское Динамо и криворожский Кривбасс.

Пресс-служба Шахтера для рассказа о событии использовала стихи Владимира Сосюры.

ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область