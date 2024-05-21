Украина. Премьер лига21 мая 2024, 01:27 | Обновлено 21 мая 2024, 01:32
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ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область
Горняки в сезоне 2023/24 сделали дубль, положив в Кубок золотые медали УПЛ
21 мая 2024, 01:27 | Обновлено 21 мая 2024, 01:32
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Донецкий Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область.
Горняки в сезоне 2023/24 сделали дубль, положив в Кубок золотые медали УПЛ.
В финале Кубка Украины команда Марино Пушича выиграла у полтавской Ворсклы (2:1).
В сезоне УПЛ горняки в гонке за трофей опередили киевское Динамо и криворожский Кривбасс.
Пресс-служба Шахтера для рассказа о событии использовала стихи Владимира Сосюры.
ФОТО. Шахтер привез трофеи сезона в родную Донецкую область
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