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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 20:55 | Обновлено 20 мая 2024, 21:07
118
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ

Поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 18 и 19 мая

20 мая 2024, 20:55 | Обновлено 20 мая 2024, 21:07
118
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
ФК Металлист 1925. Ари Моура, автор дубля

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 29-го тура.

Поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 18 и 19 мая.

Претенденты на лучшего игрока 29-го тура УПЛ

  • Ари Моура (Металлист 1925)
  • Хайдин Салиху (ЛНЗ)
  • Николай Михайленко (Александрия)
  • Владислав Вакула (Минай)

Претенденты на лучшего тренера 29-го тура УПЛ

  • Сергей Долганский (Ворскла)
  • Олег Дулуб (ЛНЗ)
  • Виталий Пономарев (Рух)
  • Желько Любенович (Минай)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 21 мая 12:00.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига лучший игрок Минай лучший тренер ЛНЗ Черкассы Ари Моура Хайдин Салиху Николай Михайленко Владислав Вакула Металлист 1925 Ворскла Полтава Рух Львов Сергей Долганский Олег Дулуб Виталий Пономарев
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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