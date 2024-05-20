Украина. Премьер лига20 мая 2024, 20:55 | Обновлено 20 мая 2024, 21:07
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 29-го тура УПЛ
Поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 18 и 19 мая
20 мая 2024, 20:55 | Обновлено 20 мая 2024, 21:07
118
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 29-го тура.
Поединки 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 18 и 19 мая.
Претенденты на лучшего игрока 29-го тура УПЛ
- Ари Моура (Металлист 1925)
- Хайдин Салиху (ЛНЗ)
- Николай Михайленко (Александрия)
- Владислав Вакула (Минай)
Претенденты на лучшего тренера 29-го тура УПЛ
- Сергей Долганский (Ворскла)
- Олег Дулуб (ЛНЗ)
- Виталий Пономарев (Рух)
- Желько Любенович (Минай)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 21 мая 12:00.
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