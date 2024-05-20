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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Я такой кайф получил от игры Миная. Все будет хорошо»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 16:28 | Обновлено 20 мая 2024, 16:29
175
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Я такой кайф получил от игры Миная. Все будет хорошо»

Команда еще может остаться в УПЛ

20 мая 2024, 16:28 | Обновлено 20 мая 2024, 16:29
175
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Я такой кайф получил от игры Миная. Все будет хорошо»

Наставник Миная Желько Любенович похвалил своих игроков после очередного камбэка – команда обыграла Колос со счетом 3:2 и еще может остаться в элите.

«Я такой кайф получил от своей команды, такую игру показали, молодцы. Я горжусь. Дважды проигрывали, сравняли, потом забили третий мяч. У ребят есть не только характер, но и качество. Они стараются играть в футбол, а не просто... Последний матч с Кривбассом? Если не считать Динамо и Шахтер, то они и Рух показывают самый красивый футбол».

«У них хорошая команда, но будем надеяться, что их тренер даст кому-то отдохнуть, чтобы нам легче было. Но мы уже дошли до этого момента, бояться точно не будем».

«Если будем играть так, как в матче с Колосом, то все закончится хорошо», — сказал Любенович.

Команда набрала 25 очков и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны переходных матчей.

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Минай Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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