Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Я такой кайф получил от игры Миная. Все будет хорошо»

Наставник Миная Желько Любенович похвалил своих игроков после очередного камбэка – команда обыграла Колос со счетом 3:2 и еще может остаться в элите.

«Я такой кайф получил от своей команды, такую игру показали, молодцы. Я горжусь. Дважды проигрывали, сравняли, потом забили третий мяч. У ребят есть не только характер, но и качество. Они стараются играть в футбол, а не просто... Последний матч с Кривбассом? Если не считать Динамо и Шахтер, то они и Рух показывают самый красивый футбол».

«У них хорошая команда, но будем надеяться, что их тренер даст кому-то отдохнуть, чтобы нам легче было. Но мы уже дошли до этого момента, бояться точно не будем».

«Если будем играть так, как в матче с Колосом, то все закончится хорошо», — сказал Любенович.

Команда набрала 25 очков и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны переходных матчей.