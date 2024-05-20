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Молодежные турниры
20 мая 2024, 15:16 | Обновлено 20 мая 2024, 15:22
1586
1

Стартует Евро-2024. Сборная Украины U-17 проведет первый матч

Команда Юрия Мороза начнет поединком против Сербии

20 мая 2024, 15:16 | Обновлено 20 мая 2024, 15:22
1586
1
Стартует Евро-2024. Сборная Украины U-17 проведет первый матч
УАФ

Сегодня в 18:00 начнется юношеский чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины U-17, которая вышла в финальную часть турнира, сыграет против Сербии U-17.

Кроме этих двух команд в группе сыграют сборные Кипра и Чехии. Далее выйдут две лучшие команды квартета. Победитель группы A с участием сборной Украины в четвертьфинале выйдет на второе место группы B. Второе место группы A сыграет с победителем группы B.

В группе B играют Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Ранее наставник Юрий Мороз объявил заявку на турнир.

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Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
Сербия U-17 – Украина U-17. Текстовая трансляция матча
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitaliy Shevchenko
Якщо відкинути специфіку ЧЄ U19 (там зразу команди виходять у півфінал) то цього літа саме u17 найбільший потенціал. У НЗУ як мінімум 2 проблемні позиції (захист) до u19 також можна підкопатись, а тут, просто два рівноцінні гравці на позицію. 
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