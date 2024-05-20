Стартует Евро-2024. Сборная Украины U-17 проведет первый матч

Сегодня в 18:00 начнется юношеский чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины U-17, которая вышла в финальную часть турнира, сыграет против Сербии U-17.

Кроме этих двух команд в группе сыграют сборные Кипра и Чехии. Далее выйдут две лучшие команды квартета. Победитель группы A с участием сборной Украины в четвертьфинале выйдет на второе место группы B. Второе место группы A сыграет с победителем группы B.

В группе B играют Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Ранее наставник Юрий Мороз объявил заявку на турнир.