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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечта Кривбасса – быть первой командой Украины»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 15:13 | Обновлено 20 мая 2024, 15:23
464
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечта Кривбасса – быть первой командой Украины»

Наставник хотел побороться за титул еще в этом сезоне

20 мая 2024, 15:13 | Обновлено 20 мая 2024, 15:23
464
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечта Кривбасса – быть первой командой Украины»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб доволен тем, что команда завершит сезон УПЛ на третьем месте, однако признал, что мечтал о борьбе за золото.

«Я рад, что «Кривбасс» – третья команда чемпионата, но если взяли такую планку, то мы не можем себе позволить упасть ниже. Нужно лучше подготовиться, усилиться и поработать летом. А мечта у нас есть. Когда мы по ходу сезона были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место. Понимал, что будет тяжело».

«Еврокубки? Уже смотрел, кто может быть потенциальным соперником в квалификации... Все в жизни возможно, нужно поставить цель и идти к ней. Я верю в своих ребят», – сказал Вернидуб.

«Кривбасс» сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 3
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Gargantua
Бескоровайного продали в Полесье.
продавая ведущих игроков конкурентам много не добьешься 
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+2
PETP0
Така кінцівка сезону не дуже надихає на мрії про чемпіонство, але будемо вірити. 
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+1
vazazh
Юрію, невже ахзметуля вирішив зробити інтригу в УПЛ, та викласти всі кошти на кривой бас, а не на шахту? І що вже купили суркісят? Вперед. Але здається - це з "Аліси в країні...", а Юрій любить робити собі імідлж такого крутого мачо.
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0
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