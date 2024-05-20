Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечта Кривбасса – быть первой командой Украины»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб доволен тем, что команда завершит сезон УПЛ на третьем месте, однако признал, что мечтал о борьбе за золото.

«Я рад, что «Кривбасс» – третья команда чемпионата, но если взяли такую планку, то мы не можем себе позволить упасть ниже. Нужно лучше подготовиться, усилиться и поработать летом. А мечта у нас есть. Когда мы по ходу сезона были рядом с первыми местом, то я ребятам говорил, что у нас есть шанс побороться за первое место. Понимал, что будет тяжело».

«Еврокубки? Уже смотрел, кто может быть потенциальным соперником в квалификации... Все в жизни возможно, нужно поставить цель и идти к ней. Я верю в своих ребят», – сказал Вернидуб.

«Кривбасс» сыграет в квалификации Лиги Европы.