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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 14:30 |
86
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Кривбасс продемонстрировал качественный футбол»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Динамо»

20 мая 2024, 14:30 |
86
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Кривбасс продемонстрировал качественный футбол»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в матче 29-го тура УПЛ.

– Егор, поздравляем с дебютным голом за «Кривбасс». Каким получился поединок?

– В первую очередь хочу поблагодарить защитников Украины за то, что они дают нам возможность заниматься любимым делом. Надеюсь, футбол в эти тяжелые времена приносит им хоть какой-то позитив. Что касается игры, то этот мой дебютный матч в основе «Кривбасса», я провел на поле все 90 минут.

– Согласен, что это была действительно битва, хотя и без турнирного значения для обеих команд?

– Да, и соперник сильный, это одна из лучших команд Украины. Было интересно попробовать свои силы на фоне киевлян. Надеюсь, болельщикам в целом понравился матч. Мы очень хотели реабилитироваться после двух последних неудач, но, к сожалению, не получилось. Постараемся выиграть в заключительном матче сезона; с «Минаем» устроят только три очка.

– У тебя было немало моментов на втором этаже. Один из них ты реализовал...

– Мы наигрывали эти моменты накануне. Удалось использовать свой шанс однажды. Но обидно, что не забил второй гол, был близок к этому. В целом, считаю, «Кривбасс» продемонстрировал качественный футбол.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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