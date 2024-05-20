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  4. Олег МОЗИЛЬ: «У нас есть возможность остаться в Премьер-лиге»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 14:16 |
340
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Олег МОЗИЛЬ: «У нас есть возможность остаться в Премьер-лиге»

Вратарь «Металлиста 1925» прокомментировал ничью с «Полисьем»

20 мая 2024, 14:16 |
340
1
Олег МОЗИЛЬ: «У нас есть возможность остаться в Премьер-лиге»
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Олег Мозиль прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

– Олег, какие эмоции у тебя и твоих партнеров сразу после финального свистка?

– Сейчас у нас одна эмоция – у нас еще остались шансы на продолжение борьбы в УПЛ. Мы имеем возможность остаться в Премьер-лиге. Будем готовиться к следующей домашней игре с «Вересом».

– Вы неплохо начали поединок с «Полесьем» и забили гол уже второй минуте матча. Что потом пошло не так?

– Да, мы быстро открыли счет, но потом мы начали допускать индивидуальные ошибки. Во втором голе гостей – я ошибся. Полесье воспользовалось нашими ошибками в первом тайме. При счете 1:3 было очень трудно психологически.

– Ты сегодня сделал 5-7 сумасшедших сейвов ...

– Я не знаю, сколько я сделал сейвов, нужно все посмотреть на видео. Работы было у меня много. Мы часто обрезались в обороне, и наш противник проводил быстрые контратаки. Было очень тяжело. Часто игроки «Полесья» выбегали впятером против двух наших центральных защитников. Наши последние защитники все время бежали вперед. Поэтому все видели, что гости создавали часто голевые моменты у наших ворот.

– Какие у тебя были мысли за 5-10 минут до окончания встречи?

– Я только хотел, чтобы мы сначала забили бы второй гол. А там все могло сложиться по-разному. Могло бы и нам повезти. Да, все сложилось.

– Расскажи о вашем спасителе бразильце Ари Моуре?

– Классный парень, хороший футболист. Только положительное могу о нем рассказать.

– Олег, в заключительном туре у вас все будет решаться в домашней игре с «Вересом». Матч года для вашей команды?

– Да. Нам нужна победа, однако мы зависим и от «Кривбасса», нам нужна его победа над «Минаем».

– Это реально?

– Все реально. Необходимо биться до последней минуты и постараться остаться в Премьер-лиге.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье Олег Мозиль
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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