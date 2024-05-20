ТАЛЛЕС: «Мы хотим попасть в еврокубки»

Полузащитник львовского «Руха» Таллес прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

«Для команды это была очень важная игра, ведь мы хотим попасть в еврокубки, и каждый из нас серьезно готовился к матчу с «Черноморцем». «Рух» сыграл качественный поединок и одержал необходимую победу. Теперь команда будет готовиться к тяжелому матчу с «Динамо» – мы сконцентрированы на своей игре и хотим получить положительный результат.

Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник и одесситы создали несколько опасных моментов. Но «Рух» был острее в атаке, открыл счет в матче. Впоследствии команда могла удвоить преимущество, ведь создали достаточно моментов, а также не забили пенальти. В целом мы контролировали игру, «Рух» хорошо прессинговал соперника и благодаря этому нам удалось забить второй гол: сначала Евгений Пастух качественно сыграл в отборе, далее мяч оказался у Карабина, а Ярослав отдал передачу мне и я забил гол. После этого мы уверенно довели дело до логического конца.

Поддержка болельщиков очень важна для нас. Мы слышим, как зрители кричат, поддерживают «Рух» и каждого игрока нашей команды. Это мотивирует и хочется радовать людей своей игрой. Приятно также праздновать с болельщиками голы и победы, а также общаться с ними после матча – это добавляет положительных эмоций».