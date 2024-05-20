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  4. Владлен ЮРЧЕНКО: «У нас еще есть шанс»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 14:04 |
315
0

Владлен ЮРЧЕНКО: «У нас еще есть шанс»

Полузащитник «Металлиста 1925» прокомментировал ничью с «Полесьем»

20 мая 2024, 14:04 |
315
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «У нас еще есть шанс»
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (3:3) в матче 29-го тура УПЛ.

– Владлен, сейчас эмоции у тебя сейчас положительные?

– Да, учитывая, как складывалась игра, то, конечно, положительные эмоции после финального свистка. Сначала мы настраивались только на победу. Скажу честно – мы настроились забить быстрый гол и Денис Гармаш его забил уже на второй минуте поединка. Вот в этот момент нужно было забивать второй гол, ведь игра удавалась ...

Что нас преследует весь сезон – мы пропускаем голы из ничего. Вот и сегодня первые два гола «Полесья» – такие смешные голы. Понятно, что потом игра раскрывается и соперник будет иметь больше моментов. А все видят, вроде бы мы не можем ничего сделать. Но мы собрались в конце встречи и смогли вырвать ничью. Хотя и во время второго тайма у нас были моменты, чтобы забивать голы.

– Олег Мозиль спас «Металлист 1925» раз пять.

– Я об этом и говорю. По моментам нас переиграли, я не спорю. Но мы проигрывали 1:3 и нам нужно было искать свой шанс в атаке. Мы не можем окопаться и играть сзади. Все это происходит из-за наших ошибок. Есть такие команды, которым хватает и одного забитого мяча – спокойно выигрывают 1:0. А нам надо забить четыре мяча, чтобы выигрывать. Хорошо, что у нас еще остались шансы в УПЛ, и мы будем усердно работать всю неделю.

– Расскажи о вашем бразильце Моуре, который спас вас от поражения?

– Ари достаточно много пропустил весной, когда из-за надрыва мышцы он не играл около месяца. Нам его не хватало. Он восстановился и набрал кондиции. Вы сегодня видели, что бразилец имеет большое мастерство и может решать моменты сам.

– Какие эмоции вы испытывали на 92-й минуте встречи, когда счет стал 3:3?

– Сумасшедшие. Мы сразу начали узнавать, как играют наши конкуренты. Есть шанс у нас.

– Теперь для вас все решится в лобовой игре с «Вересом». Опасно ли все оставлять на последний матч сезона?

– Все могло уже закончиться для нас уже сегодня. А пока мы сохраняем позитив к игре с «Вересом». Впереди неделя подготовки к важнейшему матчу.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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