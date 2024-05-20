Забарный оценил сезон в составе Борнмута и огласил очередную цель

Защитник английского «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный дал оценку выступлению своего клуба в чемпионате Англии, в котором он занял 12-е место, набрав 48 очков после 38 матчей.

«Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро», – написал Забарный в инстаграме.

В этом сезоне Забарный сыграл в 42 матчах, забил 1 гол.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы 2024 в Германии сыграет в группе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.