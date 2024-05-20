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  4. Забарный оценил сезон в составе Борнмута и огласил очередную цель
Англия
20 мая 2024, 13:33 |
249
0

Забарный оценил сезон в составе Борнмута и огласил очередную цель

Илья – о кампании в Английской Премьер-лиге

20 мая 2024, 13:33 |
249
0
Забарный оценил сезон в составе Борнмута и огласил очередную цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный дал оценку выступлению своего клуба в чемпионате Англии, в котором он занял 12-е место, набрав 48 очков после 38 матчей.

«Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро», – написал Забарный в инстаграме.

В этом сезоне Забарный сыграл в 42 матчах, забил 1 гол.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы 2024 в Германии сыграет в группе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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