Забарный оценил сезон в составе Борнмута и огласил очередную цель
Илья – о кампании в Английской Премьер-лиге
Защитник английского «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный дал оценку выступлению своего клуба в чемпионате Англии, в котором он занял 12-е место, набрав 48 очков после 38 матчей.
«Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро», – написал Забарный в инстаграме.
В этом сезоне Забарный сыграл в 42 матчах, забил 1 гол.
Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы 2024 в Германии сыграет в группе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
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