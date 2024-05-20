Роман ДИДЫК: «Рух выдержал натиск соперника»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

«Возможно, в начале матча было определенное волнение у команды, но мы с ним справились. Это была важная игра и «Рух» хотел получить результат, как и «Черноморец» боролся за очки. Мы рады, что удалось победить и порадовать болельщиков.

«Черноморец» активно начал поединок, хотел забить быстрый гол. «Рух» выдержал этот натиск соперника, ребята адаптировались к игре наших оппонентов и смогли переломить ход матча, благодарен команде и тренерскому штабу за это и хочу поздравить всех с победой.

Когда открываешь счет в матче, то команде потом легче играть. «Рух» мог развить свое преимущество, когда получил право на пенальти. Денис Пидгурский, к сожалению, не реализовал его, но ничего страшного в этом нет – коллектив поддержал его. Важно не зацикливаться на этих моментах, а двигаться дальше, потому что впереди у нас очень тяжелая игра с «Динамо». Нам впоследствии удалось забить второй гол и уверенно довести дело до логического конца.

Можно сказать, что предстоящий матч с киевлянами это своеобразный финал, который определит судьбу команды в турнирной таблице. Это будет один из важнейших матчей в истории «Руха» и каждого из игроков в частности, ведь мы – молодая команда. Все мы выйдем и отдадим все силы, чтобы получить положительный для нас результат».