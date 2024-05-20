Александр ПИХАЛЕНОК: Шахтер есть Шахтер – у них все игроки высокого уровня

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ.

– Александр, считаете ли Вы этот результат положительным для «Днепра-1»?

– Мы играли против чемпионов, да, состав противника был основным лишь наполовину, но можно сказать, что результат положительный, но мы могли как проиграть, так и выиграть, поэтому матч был ничейным, по моему мнению.

– Какая самая сильная добродетель «Шахтера», против которой Вам было играть тяжелее всего?

– «Шахтер», как и обычно, очень хорошо контролирует мяч, его трудно у них отобрать. Где-то один игрок недорабатывает, они сразу находят свободное пространство и этим пользуются. Мне кажется, что мы провалили отрезок 25 минут после второй воздушной тревоги, если я не ошибаюсь, именно тогда пропустили мяч в раздевалку.

– Стал ли этот состав «Шахтера» для Вас неожиданным? Или вы наигрывали комбинации под любой состав соперника?

– Мы готовились под любой состав. Здесь без разницы, «Шахтер» есть «Шахтер», все игроки у них сильные, все высокого уровня, поэтому не было разницы, кто против нас выйдет.