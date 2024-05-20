Киченок / Аояма – Мухаммад / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Сюко Аояма из Японии сыграют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Альдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Путинцева – Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 14:45 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Надежда Киченок / Мию Като – Ена Сибахара / Ван Синьюй.

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