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  4. Киченок / Аояма – Мухаммад / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 мая 2024, 12:59 |
130
0

Киченок / Аояма – Мухаммад / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Страсбурге

20 мая 2024, 12:59 |
130
0
Киченок / Аояма – Мухаммад / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Людмила Киченок

20 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Сюко Аояма из Японии сыграют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Альдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Путинцева – Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 14:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Надежда Киченок / Мию Като – Ена Сибахара / Ван Синьюй.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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