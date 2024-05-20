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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Должны были забивать второй мяч и закрывать игру»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 12:06 |
49
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Должны были забивать второй мяч и закрывать игру»

Тренер «Зари» прокомментировал поражение от ЛНЗ

20 мая 2024, 12:06 |
49
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Должны были забивать второй мяч и закрывать игру»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (1:2) в матче 29-го тура УПЛ.

– В мировом футболе мало таких примеров, когда команда уже десять лет играет не дома.
– Да и это очень обидно. Но мы не теряем связь с Луганском. У нас много сотрудников клуба именно из родного для нашей команды города. У каждого есть друзья, знакомые. К тому же много наших болельщиков в других городах Украины сейчас проживает. Надеемся, что сможем вернуться в Луганск и сыграть на родном стадионе!

– Вы много экспериментируете в центре поля: играли там Яцык, Башич, Мишнев, Хахлев, Дрышлюк. Если Яцык вернется в «Динамо», какие трансферы Вы будете требовать у руководства, чтобы в следующем сезоне бороться за еврокубки?
– Мы не экспериментируем. Есть травмы, карточки. Нас это заставляет делать ротацию и искать оптимальный состав. Будут максимальные задачи и под эти задачи будем искать игроков.

– Травму получил Алиун Ндур, а арбитр даже карточку не показал.
– Не хотелось бы трогать тему судейства, но иногда это невозможно сделать. Ндур получил серьезную травму. Никакой реакции судей...

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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