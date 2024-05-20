Гнев Вернидуба, спасение Металлиста 1925, камбэк Миная и красота Вереса

В предпоследнем туре было забито сразу несколько шедевральных мячей. Да и матчей красивых было сыграно сразу несколько.

«Металлист 1925» спасся в игре против «Полесья», проигрывая до последней минуты основного времени в два мяча. Очередной камбэк совершил «Минай». За тур до конца сезона борьба за сохранение элитной прописки все еще остается актуальной. Как и борьба за две путевки в Лигу конференций.

Уважение тура

Перед матчем «Динамо» – «Кривбасс» футболисты обеих команд сделали общее фото с плакатом, на котором были написаны слова поддержки нашим защитникам «Азовстали», которые до сих пор находятся в рашистском плену. С аналогичным баннером вышли на игру и футболисты «Руха» и «Черноморца».

ФК Динамо

Матч тура

В Киеве встретились новоиспеченные вице-чемпион и бронзовый призер нынешнего сезона – «Динамо» и «Кривбасс». И хотя матч формально не имел турнирной мотивации, он получился весьма интересным. К тому же, оба тренера, и Шовковский, и Вернидуб, позволили себе экспериментировать. Но их тактические эксперименты больше запомнились ошибками.

В дебюте первого тайма было забито сразу три мяча. Динамовцы быстро открыли счет: Ванат реализовал пенальти, а спустя две минуты отличился Шапаренко. Затем гости усилиями Твердохлеба один мяч отквитали.

Во второй половине матча интересного футбола стало меньше. Но «бело-синие» свой мяч таки забили: гол на счету Дубинчака.

Вердикт тура

После матча против «Динамо» главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб вынес вердикт украинским футбольным судьям: «Я просто не понимаю этих судейских ошибок. Если мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе… Никогда они не судили и судить не будут. Разве что единицы. Это не ангажированность, это их уровень. Они должны делать из этих ошибок выводы и двигаться дальше».

Угловые тура

Благодаря отлично исполненным двум угловым ударам футболисты ЛНЗ перевернули ход встречи против «Зари». В обоих случаях от углового флажка подавал Яшари. В первом эпизоде он «нашел» на дальней штанге Салиху, который точно пробил головой, а во втором – Салиху сбросил мяч под удар Олейнику.

Спасение тура

На 90-й минуте матча против «Полесья» «Металлист 1925» проигрывал 1:3. Если бы харьковчане в итоге уступили, то не избежать им прямого вылета в Первую лигу. Но в компенсированное время команда Виктора Скрипника чудесным образом преобразилась и сумела в течение двух минут забить два мяча. Оба на счету Моуры.

Металлист 1925

Дебют тура

В поединке против «Днепра-1» ворота «Шахтера» защищал Денис Твардовский. Это был дебютный поединок 20-летнего кипера за первую команду «горняков».

Ошибка тура

В дебюте встречи «Днепр-1» – «Шахтер» ошибся защитник «горняков» Педриньо, который собирался отдать передачу Мироши, однако отдал ее форварду соперника Филиппову. Тот прекрасно воспользовался подарком: обыграл голкипера и отправил мяч в ворота.

Тревоги тура

Матч на «Днепр-Арене» получился долгоиграющим из-за воздушных тревог. Матч прерывался четыре раза. И длился более четырех часов.

Камбэк тура

Если бы «Минай» в осенней части сезона играл так, как играет сейчас, закарпатская команда была бы, как минимум, в середине турнирной таблицы. Но по причине провала в первом круге сейчас «Минай» борется за выживание. И борется весьма успешно. В матче против «Колоса» хозяева пропустили уже в дебюте встречи. Затем отыгрались в середине первого тайма. Потом снова пропустили в начале второй половины игры. И снова отыгрались. А под занавес игры вырвали и победу, которая позволяет команде Любеновича надеяться на сохранение элитной прописки.

Голы тура

Тур оказался не только результативным, но и богатым на красивые мячи. Настоящие шедевры «нарисовали» футболисты «Вереса» в матче против «Александрии». Сначала Дахновский из района угла штрафной площади точно зарядил в дальний верхний угол, а затем Морозко в стиле Крооса со штрафного закрутил мяч в дальнюю девятку.

Реабилитация тура

Серия без побед «Ворсклы» насчитывала восемь матчей. К тому же, накануне полтавчане уступили в финале Кубка Украины «Шахтеру». Поэтому на игру против «Оболони» подопечные Долганского вышли очень мотивированными. И таки добились долгожданной победы.

Сейв тура

В конце первого тайма игры против «Черноморца» футболисты «Руха» получили право на пенальти. Реализовывать судейский приговор взялся Пидгурский, но его удар парировал Варакута.

Символическая сборная тура: Ледвий – Крупский, Слюбик, Салиху, Дубинчак – Яшари, Михайленко - Шапаренко, Моура, Дахновский –Ковталюк.