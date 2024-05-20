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  4. Виталий Сачко – Мануэль Гинар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
20 мая 2024, 12:10 |
224
0

Виталий Сачко – Мануэль Гинар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

20 мая 2024, 12:10 |
224
0
Виталий Сачко – Мануэль Гинар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

20 мая украинский теннисист Виталий Сачко (№192 ATP) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинец сразится против француза Мануэля Гинара (№225 ATP). Встреча состоится на корте вторым запуском на корте №6 после матча Нимайер – Паар. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Билли Харрисом (№202 ATP) или Эмилио Навой (№126 ATP).

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