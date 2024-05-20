Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» завершает две свои победные серии: третью по продолжительности в истории УПЛ общую – из 15 игр и гостевую – из 7. Последний раз горняки теряли очки 24 ноября 2023-го – 0:0 дома с «Полесьем», а на чужих полях 23 сентября того же года – 1:1 с «Рухом».

Оранжево-черные продлевают общую беспроигрышную серию до 17 матчей (+15=2), гостевую – до 14 (+10=4), а голевую – до 13.

«Днепр-1» делает 10 ничью, как в этом сезоне, так и на своем поле в элитном дивизионе.

«Динамо», которое 4-й раз подряд взяло верх над «Кривбассом» (мячи 9-2), празднует 20-й викторию в домашних баталиях с криворожцами.

Бело-синие продлевают беспроигрышную серию во встречах с бело-красно-черными на своем поле до 23-х матчей (+20=3). И тем самым повторяют личный рекорд, установленный в поединках с «Мариуполем».

Киевляне забивают криворожцам 25 матчей кряду, а в родных стенах – 13.

«Динамо», одержавшее 4-ю победу подряд на своем поле, продлевает домашние беспроигрышную и голевую серии до 10 матчей (+9=1).

Динамовцы реализовывают 9-й пенальти кряду.

200-й матч в карьере проводит Николай Шапаренко (ЧУ – 117, КУ – 10, СК – 3, ЕК – 42, СУ – 28).

ФК Динамо. Николай Шапаренко

150-й раз выходит на поле в динамовских рядах Георгий Бущан (ЧУ – 105, КУ – 7, СК – 1, ЕК – 37), 100-й – Денис Попов (ЧУ – 74, КУ – 6, ЕК – 20).

30-й мяч в карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ – 29, ЕК– 1), 25-й – Николай Шапаренко (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 3, СУ – 1).

Николай Шапаренко становится автором 90-го гола киевлян в поединках с криворожцами, а Владислав Дубинчак забивает 70-й мяч динамовцев в сезоне-2023/24.

Третий раз поражает ворота бело-красно-черных Владислав Ванат.

Безвыигрышная серия «Кривбасса» в поединках с «Динамо» достигает 12 матчей (=1-11).

Криворожцы зарабатывают 3-ю «баранку» кряду (мячи 1-5).

Юрий Вернидуб терпит 90-е поражение в чемпионатах Украины, в том числе 20-е во главе «Кривбасса».

Егор Твердохлеб прерывает сухую домашнюю серию киевлян – на 338-й минуте.

«Рух» 3-й раз подряд берет верх над «Черноморцем» (мячи 8-3), при этом впервые на своем поле.

Львовяне повторяют клубное достижение, забивая в родных стенах 6 игр кряду.

Завершается рекордная пенальтийская серия желто-черных из 11 результативных ударов. Последний раз «Рух» не забивал с 11-метровой отметки 4 декабря 2021 года, когда Юрий Климчук не смог переиграть голкипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

«Черноморец» терпит 4-е подряд поражение на выезде (мячи 0-8).

Общая безничейная серия «моряков» достигает 12 игр (+3-9), гостевая с пропущенными мячами - 14, а безголевая на чужих полях - 360 минут.

Одесситы 10-й раз в этом сезоне не могут поразить ворота соперников.

«Черноморец» становится 3-м клубом после «Ворсклы» и «Мариуполя», чьи голкиперы выиграли 30 пенальтийских дуэлей.

«Металлист 1925» поднимает планку клубного достижения, продлив голевую домашнюю серию до 7 матчей.

Харьковчане обновляют два личных антирекорда, пропуская в общем 22 игры кряду, а на своем поле – 10.

Первый гол Ари Моуры становится 200-м для команд Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

Денис Гармаш забивает 20-й команде элитного дивизиона.

ЛНЗ празднует 10-ю викторию в УПЛ. При этом подопечные Олега Дулуба становятся авторами 30-й волевой победы в этом сезоне.

6-й раз поражает ворота «Зари» Денис Олейник. Ранее 3 мяча луганчам он забил за «Металлист», по 1 – за «Ворсклу» и «Днепр».

ФК ЛНЗ. Денис Олейник

30-й матч на посту главного тренера «Зари» проводит Юрий Коваль (+7=10-13, 25-40).

Александр Яцык становится автором 350-го гола луганчан на чужих полях.

«Ворскла» наконец-то завершает две свои затянувшиеся проигрышные серии: общую – из 5 игр и домашнюю - из 4-х.

«Оболонь» не знает побед на чужих полях 10 матчей подряд (=5-5).

«Пивовары» прерывают свою рекордную сухую серию – на 332-й минуте.

«Верес» расходится миром с «Александрией» во всех 4-х встречах на своем поле.

И ровенчане, и александрийцы делают 10-ю ничью в этом сезоне.

«Минай» впервые празднует две виктории подряд в родных стенах.

Закарпатцы обновляют личный рекорд, продлив голевую серию до 10 игр.

«Колос» терпит 4-е поражение кряду (мячи 3-12).

Андрей Цуриков становится автором 10-го гола ковалевцев во встречах с «Минаем».

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Богдан Бутко («Заря»), 100-й – Максим Грысьо («Оболонь»), Тимур Стецков («Кривбасс») и Владлен Юрченко («Металлист 1925»), 1-й – Владимир Виливальд, Богдан Хома, Ярослав Шевченко (все – «Кривбасс») и Денис Твардовский («Шахтер»).

10-й мяч в УПЛ забивают Владислав Вакула и Ибраим Кане, 5-й – Евгений Морозко, Эмиль Мустафаев и Тимур Кораблин, 1-й – Денис Ндукве (в 9-й игре), Илья Крупский (в 31-й) и Владислав Дубинчак (в 124-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Владислав Вакула («Минай»), Евгений Морозко («Верес») и Егор Твердохлеб («Кривбасс»).

4-й матч подряд поражает ворота соперников Артур Ременяк.

2-й дубль в УПЛ делает Николай Михайленко, 1-й – Ари Моура (в 18-й игре).

3-й пенальти из 3-х реализовывает Владислав Ванат.

1-ю пенальтийскую дуэль из 5 выигрывает Данила Варакута.

Владислав Дубинчак становится автором 550-го гола сезона-2023/24.

80-й «горчичник» в этом чемпионате зарабатывает для своей команды Мухаррем Яшари (ЛНЗ), 70-й – Артем Кичак («Оболонь») и Денис Устименко («Минай»), 60-й – Кристиан Биловар («Динамо») и Петар Мичин («Заря»), 50-й – Георгий Гочолейшвили («Шахтер»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ