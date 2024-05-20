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  4. Георгий БУЩАН: «Победа это приятно, но я все-таки расстроен»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 11:22 |
302
0

Георгий БУЩАН: «Победа это приятно, но я все-таки расстроен»

Вратарь «Динамо» прокомментировал победу над «Кривбассом»

20 мая 2024, 11:22 |
302
0
Георгий БУЩАН: «Победа это приятно, но я все-таки расстроен»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 29-го тура УПЛ.

– Победа это приятно, но я все же расстроен, потому что в предыдущей игре нам не удалось дожать соперника и отыграть отставание, чтобы мы до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому сегодня была игра, в которой результат был не так важен, и мы могли экспериментировать на будущее. В целом была хорошая, открытая игра в исполнении обеих команд.

Приятно было получить поздравления с юбилейным матчем, приятно играть за такой большой клуб, как «Динамо» Киев, но, к сожалению, пока я сыграл только 150. Хочется больше, и мог бы сыграть больше, но имеем, что имеем.

– Как Вы оцените этот сезон для «Динамо»?

– Американские горки. Концовку осенней части и период после зимних сборов мы немного выровняли, но весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам, и это не дало нам возможности бороться до последнего тура за чемпионство.

– Вы получили вызов в сборную Украины. Удастся ли немного отдохнуть и восстановиться после клубного сезона?

– Сегодня для сборников была последняя игра, после которой нам дали отдых перед тем как мы поедем в ряды национальной сборной и начнем подготовку к Евро-2024.

После Евро у нас видимо времени не будет, сразу начнутся сборы, подготовка к квалификационным матчам Лиги чемпионов, поэтому сейчас эта неделя отдыха видимо будет последней до зимы.

– Нынешнюю сборную Украины можно считать одной из сильнейших или вообще самой сильной в истории?

– Я был только на одном чемпионате Европы. С того состава почти ничего не изменилось. Сильная команда. Сейчас много ребят играет за рубежом, это хорошо. Мы хотим подтягиваться в чемпионате Украины и через еврокубки доказывать, что мы заслуживаем играть за сборную и можем прославлять сборную на всю Европу и мир.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Георгий Бущан
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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