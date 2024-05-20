В матче с Днепром-1 Шахтер потерял первые очки в весенней части сезона

«Шахтер», подписав в гостях мировую с «Днепром-1» (1:1), прервал свою одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победную серию, которая составила 15 игр (мячи 37-8). Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только самим горнякам (дважды). Последний раз оранжево-черные теряли очки 24 ноября 2023 года, когда дома разошлись по нулям с «Полесьем».

К слову, среди тренеров более продолжительную победную серию, чем у Марино Пушича, имел лишь Мирча Луческу - 24 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины