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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 10:08 | Обновлено 20 мая 2024, 10:14
140
1

В матче с Днепром-1 Шахтер потерял первые очки в весенней части сезона

Оранжево-черные прервали победную серию из 15 игр

20 мая 2024, 10:08 | Обновлено 20 мая 2024, 10:14
140
1
В матче с Днепром-1 Шахтер потерял первые очки в весенней части сезона
ФК Шахтер

«Шахтер», подписав в гостях мировую с «Днепром-1» (1:1), прервал свою одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победную серию, которая составила 15 игр (мячи 37-8). Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только самим горнякам (дважды). Последний раз оранжево-черные теряли очки 24 ноября 2023 года, когда дома разошлись по нулям с «Полесьем».

К слову, среди тренеров более продолжительную победную серию, чем у Марино Пушича, имел лишь Мирча Луческу - 24 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины

Серия

Мячи

Клуб

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

Тренеры

24

70-11

Шахтер

10.03.2012

17.11.2012

Арсенал (г)

0:2

Луческу

16

41-3

Шахтер

09.05.2004

24.10.2004

Металлист (д)

0:1

Прокопенко (2),

Луческу (14)

15

37-8

Шахтер

03.12.2023

19.05.2024

Днепр-1 (г)

1:1

Пушич,

13

43-6

Шахтер

26.05.2019

27.10.2019

Александрия (д)

0:0

Фонсека (2),

Каштру (11)

12

43-7

Шахтер

28.08.2015

13.03.2016

Днепр (г)

1:4

Луческу

12

33-4

Днепр-1

01.11.2021

19.10.2022

Ингулец (д)

2:2

Йовичевич (6)

Кучер (6)

12

28-2

Динамо

31.10.2015

01.05.2016

Шахтер (г)

0:3

Ребров

12

30-5

Динамо

16.07.1999

29.11.1999

Шахтер (г)

0:0

Лобановский

12

29-5

Шахтер

16.04.2014

21.09.2014

Заря (д)

0:1

Луческу

12

30-8

Шахтер

12.05.2005

11.09.2005

Арсенал (г)

1:1

Луческу
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Остап не Вишня
Не потерял,  потому что их ещё не было (как можно потерять то, чего ещё нет? ) , а просто решил обойтись одним, что бы СК имел шансы на УЕФА.
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