В матче с Днепром-1 Шахтер потерял первые очки в весенней части сезона
Оранжево-черные прервали победную серию из 15 игр
«Шахтер», подписав в гостях мировую с «Днепром-1» (1:1), прервал свою одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины победную серию, которая составила 15 игр (мячи 37-8). Больше викторий подряд ранее удавалось отпраздновать только самим горнякам (дважды). Последний раз оранжево-черные теряли очки 24 ноября 2023 года, когда дома разошлись по нулям с «Полесьем».
К слову, среди тренеров более продолжительную победную серию, чем у Марино Пушича, имел лишь Мирча Луческу - 24 матча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные победные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
Тренеры
|
24
|
70-11
|
Шахтер
|
10.03.2012
|
17.11.2012
|
Арсенал (г)
|
0:2
|
Луческу
|
16
|
41-3
|
Шахтер
|
09.05.2004
|
24.10.2004
|
Металлист (д)
|
0:1
|
Прокопенко (2),
|
|
|
|
|
|
|
|
Луческу (14)
|
15
|
37-8
|
Шахтер
|
03.12.2023
|
19.05.2024
|
Днепр-1 (г)
|
1:1
|
Пушич,
|
13
|
43-6
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
27.10.2019
|
Александрия (д)
|
0:0
|
Фонсека (2),
|
|
|
|
|
|
|
|
Каштру (11)
|
12
|
43-7
|
Шахтер
|
28.08.2015
|
13.03.2016
|
Днепр (г)
|
1:4
|
Луческу
|
12
|
33-4
|
Днепр-1
|
01.11.2021
|
19.10.2022
|
Ингулец (д)
|
2:2
|
Йовичевич (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
Кучер (6)
|
12
|
28-2
|
Динамо
|
31.10.2015
|
01.05.2016
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
Ребров
|
12
|
30-5
|
Динамо
|
16.07.1999
|
29.11.1999
|
Шахтер (г)
|
0:0
|
Лобановский
|
12
|
29-5
|
Шахтер
|
16.04.2014
|
21.09.2014
|
Заря (д)
|
0:1
|
Луческу
|
12
|
30-8
|
Шахтер
|
12.05.2005
|
11.09.2005
|
Арсенал (г)
|
1:1
|
Луческу
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