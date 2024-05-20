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  4. Денис ПОПОВ: «Нам не хватало игрока в атакующей зоне»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 10:17 |
215
2

Денис ПОПОВ: «Нам не хватало игрока в атакующей зоне»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Кривбассом»

20 мая 2024, 10:17 |
215
2
Денис ПОПОВ: «Нам не хватало игрока в атакующей зоне»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 29-го тура УПЛ.

– Последний домашний матч сезона завершили на позитивной ноте. Какие эмоции?

– Эмоции, в принципе, положительные. Выиграли, показали хорошую игру. В первом тайме немного тяжеловато было, поскольку играли по новой схеме, и нам не хватало игрока в атакующей зоне. А во втором тайме сделали замены, перестроились, и игра пошла в привычном русле.

– Насколько долго наигрывали схему с тремя центральными защитниками? Новая ли эта схема была для тебя лично?

– Для меня она не была новой, поскольку мы играли по ней в молодежной сборной U20. Но сейчас мы отрабатывали ее только дня три, поэтому где-то, возможно, не было достаточного понимания.

– Лично твои функции как-то изменились?

– Да, немного изменились – больше «подчищал», отбирал, атаки не начинал. Во втором тайме уже у меня были обязанности начинать атаки и продвигать мяч вперед.

– Сегодня твой юбилейный, сотый, матч за «Динамо». Чувствуешь ли себя ветераном?

– Ветераном точно не чувствую себя. Хочется, чтобы здоровье не подводило, больше играть. Для меня лично этот сезон можно занести в актив, поскольку я играю каждый матч. Буду и в дальнейшем стараться так продолжать. Благодарен Богу, что он слышит меня и помогает.

– Болельщики создали прекрасную поддержку. Насколько это помогает?

– Конечно, присутствие болельщиков добавляет мотивации и сил.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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🔱Avtoigor🔱
Іванов не чипай Дениса, бо той приїде до тебе в Минай і натовпче тобі пику
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