Денис ПОПОВ: «Нам не хватало игрока в атакующей зоне»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 29-го тура УПЛ.

– Последний домашний матч сезона завершили на позитивной ноте. Какие эмоции?

– Эмоции, в принципе, положительные. Выиграли, показали хорошую игру. В первом тайме немного тяжеловато было, поскольку играли по новой схеме, и нам не хватало игрока в атакующей зоне. А во втором тайме сделали замены, перестроились, и игра пошла в привычном русле.

– Насколько долго наигрывали схему с тремя центральными защитниками? Новая ли эта схема была для тебя лично?

– Для меня она не была новой, поскольку мы играли по ней в молодежной сборной U20. Но сейчас мы отрабатывали ее только дня три, поэтому где-то, возможно, не было достаточного понимания.

– Лично твои функции как-то изменились?

– Да, немного изменились – больше «подчищал», отбирал, атаки не начинал. Во втором тайме уже у меня были обязанности начинать атаки и продвигать мяч вперед.

– Сегодня твой юбилейный, сотый, матч за «Динамо». Чувствуешь ли себя ветераном?

– Ветераном точно не чувствую себя. Хочется, чтобы здоровье не подводило, больше играть. Для меня лично этот сезон можно занести в актив, поскольку я играю каждый матч. Буду и в дальнейшем стараться так продолжать. Благодарен Богу, что он слышит меня и помогает.

– Болельщики создали прекрасную поддержку. Насколько это помогает?

– Конечно, присутствие болельщиков добавляет мотивации и сил.