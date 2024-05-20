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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 09:40 | Обновлено 20 мая 2024, 09:47
85
0

Бутко провел 200-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ капитан «Зари» дебютировал в июле 2010 года

20 мая 2024, 09:40 | Обновлено 20 мая 2024, 09:47
85
0
Бутко провел 200-й матч в чемпионатах Украины
ФК ЛНЗ. Богдан Бутко (справа)

Поединок с ЛНЗ (1:2) стал 200-м для 33-летнего капитана луганчан Богдана Бутко в чемпионатах Украины. 89 встреч он отыграл за «Ильичевец», 45 – за «Шахтер», 39 – за «Зарю» и 27 – за «Волынь».

В «Клуб 200» Бутко вошел через 13 лет 306 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 18 июля 2010 года в гостевом поединке «Волыни» с «Днепром» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Богдана Бутко в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Бутко

Соперник

Счет

1-й

18.07.2010

Волынь

Днепр

0:2 (г)

50-й

25.03.2012

Ильичевец

Динамо

0:1 (д)

100-й

06.04.2014

Ильичевец

Заря

0:3 (г)

150-й

01.09.2018

Шахтер

Мариуполь

2:0 (д)

200-й

19.05.2024

Заря

ЛНЗ

1:2 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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