Бутко провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с ЛНЗ (1:2) стал 200-м для 33-летнего капитана луганчан Богдана Бутко в чемпионатах Украины. 89 встреч он отыграл за «Ильичевец», 45 – за «Шахтер», 39 – за «Зарю» и 27 – за «Волынь».

В «Клуб 200» Бутко вошел через 13 лет 306 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 18 июля 2010 года в гостевом поединке «Волыни» с «Днепром» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Богдана Бутко в чемпионатах Украины