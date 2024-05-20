Бутко провел 200-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ капитан «Зари» дебютировал в июле 2010 года
Поединок с ЛНЗ (1:2) стал 200-м для 33-летнего капитана луганчан Богдана Бутко в чемпионатах Украины. 89 встреч он отыграл за «Ильичевец», 45 – за «Шахтер», 39 – за «Зарю» и 27 – за «Волынь».
В «Клуб 200» Бутко вошел через 13 лет 306 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 18 июля 2010 года в гостевом поединке «Волыни» с «Днепром» (0:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Богдана Бутко в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Бутко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
18.07.2010
|
Волынь
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
50-й
|
25.03.2012
|
Ильичевец
|
Динамо
|
0:1 (д)
|
100-й
|
06.04.2014
|
Ильичевец
|
Заря
|
0:3 (г)
|
150-й
|
01.09.2018
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
2:0 (д)
|
200-й
|
19.05.2024
|
Заря
|
ЛНЗ
|
1:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем с 21 мячом больше не лидер, у Александера на счету 23 гола после 37-го тура
Украинский боксер победил британца в битве за титул абсолютного чемпиона хевивейта