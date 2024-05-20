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Англия
20 мая 2024, 03:33 | Обновлено 20 мая 2024, 08:59
3940
0

Стала известна оценка Забарного и Зинченко за последний тур АПЛ

Украинцы получили не самые солидные баллы

20 мая 2024, 03:33 | Обновлено 20 мая 2024, 08:59
3940
0
Стала известна оценка Забарного и Зинченко за последний тур АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая завершился сезон АПЛ 2023/2024. Игроки сборной Украины Александр Зинченко и Илья Забарный получили игровое время в своих клубах.

Зинченко в матче «Арсенал» – «Эвертон» (2:1) вышел на замену на 59-й минуте. За предоставленное время он совершил следующие действия: 90% точных передач, 1 лонгбол, 1 навес в штрафную площадь. Портал WhoScored поставил ему оценку 6.3.

Забарный против «Челси» вышел в стартовом составе. Он выполнил 85% точных передач, выиграл 4 единоборства из 8-ми, выполнил 6 лонгболов (3 удачных), заблокировал 2 удара, дважды отобрал мяч и 4 раза выбил его подальше. И его игру аналитики WhoScored оценили слабо – 6.6. Правда, стоит отметить, что 5 игроков старта имеют ещё более низкий балл.

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Александр Зинченко Илья Забарный Арсенал Лондон Эвертон Челси Борнмут Английская Премьер-лига оценки WhoScored
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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