Гол Тайсона принес ПАОК золотые медали. Кендзера тоже стал чемпионом Греции

19 мая завершился чемпионат Греции 2023/24 по футболу.

Победителем стал клуб ПАОК, победивший в последнем туре Арис (2:1), причем победный гол во втором тайме забил бразильский хавбек Тайсон, экс-игрок Шахтера.

Экс-защитник Динамо Томаш Кендзера тоже стал чемпионом Греции вместе с клубом ПАОК, который сыграет во 2-м ранде Лиги чемпионов

В топ-3 чемпионата Греции также вошли АЕК и Олимпиакос – эти две команды будут выступать в Лиге конференций Q2.

Арис Салоники и Панатинаикос 25 мая разыграют в финале Кубка Греции путевку в квалификацию Лиги Европы Q1.

За Панатинаикос гол в ворота Олимпиакоса (2:2) забил Бернард, бразильский игрок, также выступавший за Шахтер.

Интересно, что Олимпиакос сыграет в Афинах 29 мая финал Лиги конференций 2023/24 против итальянской Фиорентины и в случае победы получит право выступать в основном раунде Лиге Европы 2024/25.

Чемпионат Греции 2023/24

36-й тур, 19 мая

Арис – ПАОК – 1:2

Голы: Морон, 47 – Льямас, 30, Тайсон, 62

Панатинаикос – Олимпиакос – 2:2

Голы: Бакасетас, 45+5 (пен), Бернард, 59 – Поденсе, 73, Йоветич, 81

AEK – Ламия – 3:0

Голы: Любичич, 20, Цубер, 40, Шимански, 90+2

Итоговая турнирная таблица (группа топ-6)