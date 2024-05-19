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Испания
19 мая 2024, 19:01 | Обновлено 19 мая 2024, 19:02
1371
0

Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона

Поединок 37-го тура Ла Лиги состоится 19 мая в 20:00 по Киеву

19 мая 2024, 19:01 | Обновлено 19 мая 2024, 19:02
1371
0
Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 мая состоится матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

Представитель Украины составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Валенсия – Жирона

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Артем Довбик Виктор Цыганков Роман Яремчук стартовые составы Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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