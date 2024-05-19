Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона

19 мая состоится матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

Представитель Украины составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Валенсия – Жирона