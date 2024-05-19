Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона
Поединок 37-го тура Ла Лиги состоится 19 мая в 20:00 по Киеву
19 мая состоится матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».
Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.
Представитель Украины составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.
Стартовые составы на матч Валенсия – Жирона
OUR XI 🆚 @GironaFC_Engl #ValenciaGirona#VCFDNA pic.twitter.com/3qIFFujywo— Valencia CF (@valenciacf_en) May 19, 2024
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#ValenciaGirona pic.twitter.com/AytJqt5VLX— Girona FC (@GironaFC) May 19, 2024
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