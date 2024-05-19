ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча
Вадим Ющишин в поединке Верес – Олександрия все-таки вернулся в игру и даже стал на пенальти
19 мая проходит матч 29-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Александрия.
Поединок проходит на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 5-й минуте встречи произошел неприятный инцидент. Игрок «Александрии» атаковал ворота ровенского коллектива и на него вышел кипер Вадим Ющишин.
Вратарь нарушил правила во время столкновения и потерял сознание. Рефери назначил пенальти для «Александрии».
Ющишин, несмотря на травму и желтую карточку, встал в ворота, но пропустил. Только спустя 20 минут вместо Вадима вышел Богдан Когут.
ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча
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