19 мая проходит матч 29-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Александрия.

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 5-й минуте встречи произошел неприятный инцидент. Игрок «Александрии» атаковал ворота ровенского коллектива и на него вышел кипер Вадим Ющишин.

Вратарь нарушил правила во время столкновения и потерял сознание. Рефери назначил пенальти для «Александрии».

Ющишин, несмотря на травму и желтую карточку, встал в ворота, но пропустил. Только спустя 20 минут вместо Вадима вышел Богдан Когут.

ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча