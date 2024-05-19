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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 16:10 | Обновлено 19 мая 2024, 16:11
554
0

ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча

Вадим Ющишин в поединке Верес – Олександрия все-таки вернулся в игру и даже стал на пенальти

19 мая 2024, 16:10 | Обновлено 19 мая 2024, 16:11
554
0
ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча
ФК Верес. Вадим Ющишин

19 мая проходит матч 29-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Александрия.

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 5-й минуте встречи произошел неприятный инцидент. Игрок «Александрии» атаковал ворота ровенского коллектива и на него вышел кипер Вадим Ющишин.

Вратарь нарушил правила во время столкновения и потерял сознание. Рефери назначил пенальти для «Александрии».

Ющишин, несмотря на травму и желтую карточку, встал в ворота, но пропустил. Только спустя 20 минут вместо Вадима вышел Богдан Когут.

ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча

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Вадим Ющишин фото потеря сознания травма Верес Ровно Александрия Верес - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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