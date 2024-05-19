Украинцы получили первых соперников в квалификации Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В мужском турнире Украину будет представлять только Виталий Сачко, в женском – сразу четыре теннисистки. Правда Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая сыграют между собой уже в первом раунде отбора.

Матчи первого раунда квалификации с участием украинских теннисистов

Виталий Сачко (№184 ATP) – Мануэль Гинар (№221 ATP)

[17] Дарья Снигур (№121 WTA) – Деспина Папамихаил (№231 WTA)

[29] Юлия Стародубцева (№138 WTA) – Катарина Завацкая (№180 WTA)

Катерина Байндл (№171 WTA) – Солана Сиерра (№183 WTA)