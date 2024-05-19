Ролан Гаррос19 мая 2024, 16:26 |
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Украинцы получили первых соперников в квалификации Ролан Гаррос
В отборе к грунтовом мейджору сыграют пять представителей Украины
19 мая 2024, 16:26 |
619
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Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В мужском турнире Украину будет представлять только Виталий Сачко, в женском – сразу четыре теннисистки. Правда Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая сыграют между собой уже в первом раунде отбора.
Матчи первого раунда квалификации с участием украинских теннисистов
Виталий Сачко (№184 ATP) – Мануэль Гинар (№221 ATP)
[17] Дарья Снигур (№121 WTA) – Деспина Папамихаил (№231 WTA)
[29] Юлия Стародубцева (№138 WTA) – Катарина Завацкая (№180 WTA)
Катерина Байндл (№171 WTA) – Солана Сиерра (№183 WTA)
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Ну, є приємна новина: у 2 раунді точно хтось із наших буде ;)
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