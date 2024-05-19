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Ролан Гаррос
19 мая 2024, 16:26 |
619
1

Украинцы получили первых соперников в квалификации Ролан Гаррос

В отборе к грунтовом мейджору сыграют пять представителей Украины

19 мая 2024, 16:26 |
619
1
Украинцы получили первых соперников в квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В мужском турнире Украину будет представлять только Виталий Сачко, в женском – сразу четыре теннисистки. Правда Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая сыграют между собой уже в первом раунде отбора.

Матчи первого раунда квалификации с участием украинских теннисистов

Виталий Сачко (№184 ATP) – Мануэль Гинар (№221 ATP)

[17] Дарья Снигур (№121 WTA) – Деспина Папамихаил (№231 WTA)

[29] Юлия Стародубцева (№138 WTA) – Катарина Завацкая (№180 WTA)

Катерина Байндл (№171 WTA) – Солана Сиерра (№183 WTA)

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Ролан Гаррос 2024 Виталий Сачко Дарья Снигур Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Катерина Байндл (Козлова)
Владимир Клепач Источник: Roland Garros
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Falko
Ну, є приємна новина: у 2 раунді точно хтось із наших буде ;)
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