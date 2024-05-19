Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура.

Шесть матчей тура пройдут в одно время, в 15:30.

УПЛ. 29-й тур

🔹 18 мая (суббота)

15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1

🔹 19 мая (воскресенье)

13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1

– Заря – 2:1 15:30. Рух – Черноморец

15:30. Ворскла – Оболонь

15:30. Верес – Александрия

15:30. Минай – Колос

15:30. Металлист 1925 – Полесье

15:30. Днепр-1 – Шахтер

Ниже приведены стартовые составы всех команд