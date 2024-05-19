Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура
Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 15:15 | Обновлено 19 мая 2024, 15:41
309
0

Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура

Шесть матчей 29-го тура УПЛ пройдут в одно время, в 15:30

19 мая 2024, 15:15 | Обновлено 19 мая 2024, 15:41
309
0
Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура
УПЛ

Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура.

Шесть матчей тура пройдут в одно время, в 15:30.

УПЛ. 29-й тур

🔹 18 мая (суббота)

  • 15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1

🔹 19 мая (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1
  • 15:30. Рух – Черноморец
  • 15:30. Ворскла – Оболонь
  • 15:30. Верес – Александрия
  • 15:30. Минай – Колос
  • 15:30. Металлист 1925 – Полесье
  • 15:30. Днепр-1 – Шахтер

Ниже приведены стартовые составы всех команд

По теме:
Спортивний юрист рассказал, может ли Усик сыграть против Шахтера за Полесье
ФОТО. Голкипер команды УПЛ потерял сознание во время матча
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Шахтер Донецк Черноморец Одесса Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Александр сосредоточен. Фьюри подошел к Усику после выхода на ринг
Бокс | 19 мая 2024, 01:49 0
ВИДЕО. Александр сосредоточен. Фьюри подошел к Усику после выхода на ринг
ВИДЕО. Александр сосредоточен. Фьюри подошел к Усику после выхода на ринг

Мегафайт начался

ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
Бокс | 19 мая 2024, 04:22 6
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю

Тайсон провел пресс-конференцию после проигранного боя Александру

Суркис поздравил Усика, который болеет за Динамо Киев
Бокс | 19.05.2024, 11:35
Суркис поздравил Усика, который болеет за Динамо Киев
Суркис поздравил Усика, который болеет за Динамо Киев
Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.05.2024, 14:44
Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Бокс | 19.05.2024, 06:15
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
17.05.2024, 18:59
Футбол
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 7
Футбол
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
19.05.2024, 02:38 146
Бокс
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
Усик признался, считает ли он, что у него украли нокаут в поединке с Фьюри
Усик признался, считает ли он, что у него украли нокаут в поединке с Фьюри
19.05.2024, 07:25 1
Бокс
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
19.05.2024, 02:27 7
Бокс
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
19.05.2024, 03:43 27
Бокс
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем