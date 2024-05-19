Украина. Премьер лига19 мая 2024, 15:15 | Обновлено 19 мая 2024, 15:41
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Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура
Шесть матчей 29-го тура УПЛ пройдут в одно время, в 15:30
19 мая 2024, 15:15 | Обновлено 19 мая 2024, 15:41
309
0
Команды УПЛ объявили стартовые составы на матчи предпоследнего 29-го тура.
Шесть матчей тура пройдут в одно время, в 15:30.
УПЛ. 29-й тур
🔹 18 мая (суббота)
- 15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1
🔹 19 мая (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1
- 15:30. Рух – Черноморец
- 15:30. Ворскла – Оболонь
- 15:30. Верес – Александрия
- 15:30. Минай – Колос
- 15:30. Металлист 1925 – Полесье
- 15:30. Днепр-1 – Шахтер
Ниже приведены стартовые составы всех команд
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