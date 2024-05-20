Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге
20 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче первого раунда украинка сразится против Диан Парри из Франции (№61 WTA). Встреча началась вчера и была приостановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:2 в пользу украинки. Продолжение поединка состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Самсонова – Крейчикова. Ориентировочное время возобновления встречи – 15:20 по Киеву.
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Это 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет с Кларой Бюрель (№43 WTA).
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