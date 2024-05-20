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  4. Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 мая 2024, 15:10 | Обновлено 20 мая 2024, 16:31
25440
17

Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге

20 мая 2024, 15:10 | Обновлено 20 мая 2024, 16:31
25440
17
Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка сразится против Диан Парри из Франции (№61 WTA). Встреча началась вчера и была приостановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:2 в пользу украинки. Продолжение поединка состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Самсонова – Крейчикова. Ориентировочное время возобновления встречи – 15:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Кларой Бюрель (№43 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 17
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Nostradamus
Відео буде? 
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+4
Leonidas B
Продовження банкету буде завтра, сподіваємося що Еліна візьме своє.
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+2
chevars
Виграш у не такої вже й простої суперниці. Але не вважаю, що з Бюрель буде простіше. Взагалі і непоганий рівень гри на турнірі у Страсбурі. Цікаво, чи вчить  Еліна французську?
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+1
C.Пеклов
є ,але 4 гейми
Ответить
0
Андрій Заліщук
ось і розімнялася Елінка перед завтрашнім матчем, молодець
Ответить
0
Alehandro
Барбора зрівнялась по сетам. Ще мінімум хвилин 30-40 чекать...
Ответить
0
C.Пеклов
Шо погане світло стало?
Ответить
0
chevars
Наскільки калібровані удари Еліни під задню лінію.  З любого та в любому напрямках
Ответить
0
C.Пеклов
так є перший сет!
Ответить
0
chevars
Паррі міцна дівчина, але Еліна сьогодні повністю контролює ситуацію
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Leonidas B
На сайті Великий Теніс України  є посилання.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Наталя Шевченко
Де трансляція?
Ответить
0
chevars
І що це було? У всякому разі в мене був релакс після нічного мегафайта
Ответить
-2
Vlad Holl
Як кажуть - "слава богу ,що так ". Еліна не виграла , це Паррі програла .
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-4
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