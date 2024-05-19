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  4. Шевченко прокомментировал суперпобеду Усика в поединке против Фьюри
Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 05:11 |
1441
0

Шевченко прокомментировал суперпобеду Усика в поединке против Фьюри

Президент УАФ присутствовал на арене в Эр-Рияде, Александр стал абсолютным чемпионом

19 мая 2024, 05:11 |
1441
0
Шевченко прокомментировал суперпобеду Усика в поединке против Фьюри
Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

После завершения поединка президент УАФ и легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко, который присутствовал на арене, опубликовал пост в Instagram, в котором прокомментировал победу Александра:

«Такой непростой бой! Такая важная победа для Александра, для Украины!

Спасибо. Абсолютный чемпион! Слава Украине!», – написал Шевченко.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Андрей Шевченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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