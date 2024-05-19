Шевченко прокомментировал суперпобеду Усика в поединке против Фьюри
Президент УАФ присутствовал на арене в Эр-Рияде, Александр стал абсолютным чемпионом
Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.
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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).
В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.
После завершения поединка президент УАФ и легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко, который присутствовал на арене, опубликовал пост в Instagram, в котором прокомментировал победу Александра:
«Такой непростой бой! Такая важная победа для Александра, для Украины!
Спасибо. Абсолютный чемпион! Слава Украине!», – написал Шевченко.
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