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  4. ФК Полесье: «Наш форвард случайно показал форму на следующий сезон»
Профессиональный бокс
19 мая 2024, 03:05 | Обновлено 19 мая 2024, 03:06
1876
4

ФК Полесье: «Наш форвард случайно показал форму на следующий сезон»

Житомирский клуб пошутил о выходе украинца на ринг

19 мая 2024, 03:05 | Обновлено 19 мая 2024, 03:06
1876
4
ФК Полесье: «Наш форвард случайно показал форму на следующий сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

У Украины есть контракт с футбольным клубом «Полесье» из Житомира. Клуб отреагировал на выход украинца на ринг в образе гетьмана.

«Форвард ФК «Полесье» уже вышел на ринг и случайно представил новую форму на сезон 24/25», - пошутил телеграмм-канал житомирской команды.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Полесье Житомир
Сергей Рипьюк Источник: Telegram
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myroslavmail
про такий промоушен, можна лише мріяти))
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+2
bolela11111
куплю їхню джерсі якщо є онлайн
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0
bolela11111
I LOVE IT
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0
Сергей Седьмой
Ппц у Полісся рейтинг виросте!мати в составі НАЙКРАЩОГО БОКСЕРА УСІХ ЧАСІВ!)))
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0
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