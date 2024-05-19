Профессиональный бокс19 мая 2024, 03:05 | Обновлено 19 мая 2024, 03:06
1876
4
ФК Полесье: «Наш форвард случайно показал форму на следующий сезон»
Житомирский клуб пошутил о выходе украинца на ринг
19 мая 2024, 03:05 | Обновлено 19 мая 2024, 03:06
1876
4
Состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.
У Украины есть контракт с футбольным клубом «Полесье» из Житомира. Клуб отреагировал на выход украинца на ринг в образе гетьмана.
«Форвард ФК «Полесье» уже вышел на ринг и случайно представил новую форму на сезон 24/25», - пошутил телеграмм-канал житомирской команды.
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Комментарии 4
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про такий промоушен, можна лише мріяти))
куплю їхню джерсі якщо є онлайн
I LOVE IT
Ппц у Полісся рейтинг виросте!мати в составі НАЙКРАЩОГО БОКСЕРА УСІХ ЧАСІВ!)))
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