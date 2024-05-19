ФК Полесье: «Наш форвард случайно показал форму на следующий сезон»

Состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

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У Украины есть контракт с футбольным клубом «Полесье» из Житомира. Клуб отреагировал на выход украинца на ринг в образе гетьмана.

«Форвард ФК «Полесье» уже вышел на ринг и случайно представил новую форму на сезон 24/25», - пошутил телеграмм-канал житомирской команды.