Тренер Левого берега: Наказали Карпаты. Теперь – переходные матчи за УПЛ

В центральном поединке 9 тура «чемпионской» группы Первой лиги между «Карпатами» и «Левым берегом» была зафиксирована боевая ничья 3:3, хотя львовяне вели в счете 3:0.

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным спастись от поражения:

– Если откровенно, то первые 30 минут были самыми плохими для гостей под моим руководством. Хватало как индивидуальных, так и командных просчетов, которыми хозяева умело воспользоваться. Где-то нам повезло, что забили, как говорится, в раздевалку. Если бы пошли на перерыв при счете 0:3, то не думаю, что отыгрались бы. А так этот первый забитый мяч прибавил уверенности в своих силах, мы поверили, что еще не все потеряно. Во время паузы познакомили подопечных с аналитикой, указали на промахи, которые сводили на нет все усилия.

Не знаю, возможно, «Карпаты» где-то переоценили свои силы, сбавили обороты, не заметив смены настроения. И были наказаны. Спасибо ребятам за проявленный характер, который помог выровнять положение. Матч оказался очень информативным. Произведенный анализ пригодится при подготовке к переходным поединкам за повышение в классе. Также радует, что после травм начал тренироваться в общей группе Андрей Акимов. Надеюсь, что он еще поможет в нынешнем сезоне.

Футболисты «Левого берега» занимают третье место в «чемпионской» группе Первой лиги и сыграют в переходных матчах за выход в УПЛ.