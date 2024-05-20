Юрген КЛОПП: «VAR нужно убрать, мы не умеем им пользоваться»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который покинул команду после завершения сезона, считает, что АПЛ стоит прекратить использовать систему VAR, однако не верит, что лига сделает это.

«Я не думаю, что клубы проголосуют за отмену VAR в АПЛ. Мне кажется, они будут думать, как правильно начать использовать систему. Я бы проголосовал за то, что VAR стоит убрать. Сейчас мы не умеем им пользоваться».

«Проблема не в VAR, а в том, как он используется. Так что да, я считаю, что систему нужно убрать», – сказал Клопп.

Голосование АПЛ по этому вопросу состоится 6 июня. Ожидается, что 14 из 20 голосов, необходимых для отмены VAR, набрать не удастся.