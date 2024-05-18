ТЕСЛЯ: «Хочу, чтобы Усик зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал в 6-7 раунде»

Вице-президент житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Тесля дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

– Вы – основатель всемирной лиги смешанных единоборств WWFC, поэтому интересно услышать ваш прогноз на бой Усик – Фьюри.

– Говорить можно много, но все решат боксеры в ринге. Мы дружим с Сашей много лет и я буду его поддерживать. Я знаю точно, что Усик психологически, физически готов на все 100%, а как оно будет – зависит от многих различных факторов, которые могут случиться во время боя. Поединок будет однозначно интересным. Мое мнение – что Фьюри сбросил вес, потому что готовится ко всем 12 раундам, но быстрее Усика он все равно не будет. Если все пойдет по плану Сани, то победа будет наша. Я хочу, чтобы бой завершился досрочно, но есть большая вероятность, что боксеры пройдут всю дистанцию. Мне хочется, чтобы Саша нормально зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал его в 6-7 раунде.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.