Динамо Киев – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 мая, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Юрия Вернидуба на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

«Кривбасс»: Хома, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.