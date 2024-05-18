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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 15:11 |
2025
0

Динамо Киев – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 29-го тура УПЛ начнется в 15:30

18 мая 2024, 15:11 |
2025
0
Динамо Киев – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 18 мая, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Юрия Вернидуба на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

«Кривбасс»: Хома, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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