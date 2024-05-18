Динамо Киев – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Матч-открытие 29-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 18 мая, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Юрия Вернидуба на матч:
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
«Кривбасс»: Хома, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Твердохлеб, Вакулко, Кузык, Лунев, Хомченовский, Соса.
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